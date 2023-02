JOACHIM PASTOR + IRENE DRESEL CUFTEN + TOLVY LA LUCIOLE, 10 février 2023, ALENCON.

JOACHIM PASTOR + IRENE DRESEL CUFTEN + TOLVY LA LUCIOLE. Un spectacle à la date du 2023-02-10 à 22:00 (2023-02-10 au ). Tarif : 25.85 à 25.85 euros.

La Luciole vous propose une soirée électro au line-up house techno paritaire. 22h : Artiste normande typique de sa génération, Tolvy est précoce, engagée et bluffante de créativité. Elle s’impose comme un espoir français de la musique électro, dans la lignée de Petit Biscuit et The Avener. 23h30 : Irène Drésel envoie une techno haute en couleurs, aussi sensuelle que frontale. Un monde hypnotique dans lequel les BPM langoureux et sportifs côtoient des mélodies cristallines. 1h : Joachim Pastor produit sa musique avec de puissants vocaux et des beats colorés. Ses multiples inspirations passant de tracks chill à des morceaux techno mélodiques font danser les foules du monde entier. 2h45 : Le Normand Cuften déconstruit l’esthétique rave et les sons old school avec sa vision futuriste. Sa création live explosive, colorée et acide a déjà conquis le public des Transmusicales et d’Astropolis, après un passage par les iNOUïS du Printemps de Bourges en 2021, accompagné par La Luciole.

LA LUCIOLE ALENCON 171, Route de Bretagne Orne

