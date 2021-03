Annulé / Joachim Horsley Salle Nougaro, 12 mars 2021-12 mars 2021, Toulouse.

Annulé / Joachim Horsley

Salle Nougaro, le vendredi 12 mars à 20:30

**Ce concert du 12 mars 2021 est annulé.**

### Jazz

Organiser la rencontre entre la musique classique et la musique latine est un projet particulièrement ambitieux tant ces deux univers artistiques semblent s’opposer. C’est pourtant le pari fou qu’a relevé Joachim Horsley, pianiste américain virtuose et compositeur de musique de film. _Via Havana_, son premier album, est le résultat d’un travail colossal qui aura duré deux ans. Imaginez donc : apprendre et maîtriser les oeuvres les plus complexes et techniques du répertoire classique européen, puis les arranger suivant les codes esthétiques des musique latines sans dénaturer les oeuvres originales, ni tomber dans l’appropriation culturelle des musiques du monde. Une vraie gageure !

[+ d’infos ](http://www.sallenougaro.com/spip.php?article354)

De 17 € à 19 €

Salle Nougaro 20 Chemin de Garric, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



