Sully-sur-Loire Cour du Château de Sully-sur-Loire Loiret, Sully-sur-Loire JOACHIM HORSLEY Cour du Château de Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire Catégories d’évènement: Loiret

Sully-sur-Loire

JOACHIM HORSLEY Cour du Château de Sully-sur-Loire, 2 septembre 2021, Sully-sur-Loire. JOACHIM HORSLEY

Cour du Château de Sully-sur-Loire, le jeudi 2 septembre à 20:30

Des millions d’internautes ont plébiscité Joachim Horsley pour sa version “cubanisée” de Beethoven. Ce talentueux pianiste hors-norme qui a travaillé auprès d’artistes tels que Michael Bublé ou John Legend a su produire un subtil mélange entre la puissance du classique et l’authenticité de la musique cubaine. En accord avec LA Café Label / Le Café de la Danse

TARIF A / Plein tarif : 25 € (demandeur d’emploi / RSA / PMR / Invalide de guerre / gpe de 12 personnes) / Tarif réduit : 12 € / Tarif jeune : 6 € (moins de 25/étudiant) // 3 Concerts à 1 personne : 57 € / 2 concerts à 2 personnes : 76 €

“VIA HAVANA” Cour du Château de Sully-sur-Loire Chemin de la Salle Verte, Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-02T20:30:00 2021-09-02T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Sully-sur-Loire Autres Lieu Cour du Château de Sully-sur-Loire Adresse Chemin de la Salle Verte, Sully-sur-Loire Ville Sully-sur-Loire lieuville Cour du Château de Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire