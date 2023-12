Joachim Govin Quartet feat. Ben van Gelder 38Riv Jazz Club Paris, 26 janvier 2024, Paris.

Le vendredi 26 janvier 2024

de 21h30 à 22h30

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

Tarif en ligne : 20 à 25€

Tarif sur place : 23 à 28€

Joachim a sorti ses deux premiers albums en quartet avec Ben van Gelder : Elements (2015) et Present (2020). Ben est considéré par des paires (Aaron Parks, Ambrose Akinmusire ou encore Will Vinson) comme l’un des trois meilleurs saxophonistes alto du monde.

Ben et Joachim ont construit un répertoire commun de compositions personnelles et de diverses reprises. L’addition de leur ami commun Tony Tixier au groupe, ainsi que leur amour commun pour les grands standards de l’American Songbook, ont fini par parachever le son de ce quartet tout à la fois explosif et méditatif. Les ombres de John Coltrane et de Lee Konitz, mais aussi de Kurt Rosenwinlel et de Kenny Garrett ne sont jamais très loin.

Joachim Govin : contrebasse

Ben van Gelder : saxophone alto

Tony Tixier : piano

Antoine Pierre : batterie

38Riv Jazz Club 38 rue de rivoli 75004 Paris

38Riv Jazz Club 38 rue de rivoli 75004 Paris

