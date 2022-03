JO WEDIN & JEAN FELZINE || WEEKEND AFFAIR Salle des fêtes – Houplin-Ancoisne, 29 mars 2022, Houplin-Ancoisne.

JO WEDIN & JEAN FELZINE || WEEKEND AFFAIR

Salle des fêtes – Houplin-Ancoisne, le mardi 29 mars à 20:00

### JO WEDDIN & JEAN FELZINE : Quatre ans après la sortie d’un premier album Pique-Nique et plus de 100 concerts un peu partout en France (Francofolies de la Rochelle, Europavox, Chantier des Francos, Bars en Trans…), le duo Jo Wedin & Jean Felzine est de retour plus percutant, acide et discoïde que jamais avec Jo & Jean. Jo Wedin, singer-songwriter suédoise installée en France, et Jean Felzine, leader de Mustang, persistent & signent des mélodies soul pop en ligne directe avec les 70’s américaines. Polyglotte, leur écriture, joliment sans détour, s’y love. ### WEEK END AFFAIRE : Quand vient la nuit, il peut faire sombre dans nos têtes. Les histoires qu’ils racontent sont celles d’une génération nageant à bout de force dans le courant du quotidien. Les nerfs à vif d’un spectateur de sa propre vie qui assiste, malgré lui à la lente et inévitable disparition de ses souvenirs. Aux commandes deWeekend Affair : Cyril Debarge, lumineux compositeur dont les prouesses d’extraversion sont vite devenues la piste d’atterrissage idéale des textes mélancoliques d’un Louis Aguilar à l’humour parfois trop vrai, qui peint ses propres mots aux couleurs de sa voix profonde.

Gratuit sur réservation

La MEL et l’Aéronef présentent les belles sorties à Houplin-Ancoisne

Salle des fêtes – Houplin-Ancoisne place du 8 mai – Houplin-Ancoisne Houplin-Ancoisne Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-29T20:00:00 2022-03-29T22:00:00