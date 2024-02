JO THE WISE RELEASE PARTY Mains d’Œuvres Saint-Ouen, samedi 2 mars 2024.

Le samedi 02 mars 2024

de 14h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Découvrez son EP « Alt-Genesis” lors de la Release Party Jo The Wise. Entre Ambient, Alt-pop et Trip-Hop.

Plongez dans l’univers enchanteur de Jo The Wise à l’occasion de la Release Party de son EP captivant « Alt-Genesis ». Un voyage musical où se mêlent les atmosphères envoûtantes de l’Ambient, les sonorités alternatives de l’Alt-pop et les rythmes hypnotiques du Trip-Hop.

Cette journée immersive vous offre bien plus qu’une simple écoute musicale. Explorez l’exposition « FROM UNBORN TO ALT-GENESIS » par Jo The Wise et les artistes invités 019osmose et Jeremie Catol qui dévoile visuellement le parcours introspectif de l’artiste, de la naissance à une renaissance musicale. Plongez dans les rêveries sensorielles créées par l’interconnexion de l’auditif et du visuel.

L’expérience ne s’arrête pas là. Découvrez « Alt-Market », un espace dédié au soin et à l’artisanat, où plusieurs exposants vous proposeront du Nail Art, de la coiffure, du tatouage et des tisanes. De la musique à la contemplation artistique et aux trouvailles du marché, cette journée promet une immersion totale dans la créativité et l’authenticité.

Nail Art Cookie Nails / Coiffure Cindy / Tatouage Ti Tara / Tisanes Simplepied / Bijoux Lois

Joignez vous à nous pour vivre une expérience sonore unique, où chaque élément converge vers la célébration de la diversité artistique et de la richesse de l’expression créative. La Release Party Jo The Wise est un rendez-vous à ne pas manquer, une invitation à explorer, ressentir et apprécier chaque nuance de « Alt-Genesis ». Venez vivre cette aventure sensorielle exceptionnelle.

→ Market-expo de 14h à 22h | Concert à 20h30

→ Gratuit sur réservation, prix libre sur place

Mains d’Œuvres 1 Rue Charles Garnier 93400

Contact : https://www.facebook.com/events/3628146044063407 https://www.mainsdoeuvres.org/Jo-The-Wise-Release-Party.html

