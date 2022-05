Jo le jongleur dans les pas de Rabelais Chauny, 28 mai 2022, Chauny.

Jo le jongleur dans les pas de Rabelais Chauny

2022-05-28 – 2022-05-28

Chauny Aisne

À l’occasion des 20 ans de l’association des Amis des Orgues de Chauny, venez assister le samedi 28 mai à 16h00 à l’église Notre-Dame à un ensemble de musique ancienne avec des musiques du XVe et XVIe siècle.

Christiane Guille et Marithé Ott (association Conte et raconte) vous conteront des légendes ponctués de moments musicaux.

L’école de clowns de Chauny sera aussi présente.

Un beau programme en perspective.

Entrée libre

Informations au 06 88 60 11 23

À l’occasion des 20 ans de l’association des Amis des Orgues de Chauny, venez assister le samedi 28 mai à 16h00 à l’église Notre-Dame à un ensemble de musique ancienne avec des musiques du XVe et XVIe siècle.

Christiane Guille et Marithé Ott (association Conte et raconte) vous conteront des légendes ponctués de moments musicaux.

L’école de clowns de Chauny sera aussi présente.

Un beau programme en perspective.

Entrée libre

Informations au 06 88 60 11 23

+33 6 88 60 11 23

À l’occasion des 20 ans de l’association des Amis des Orgues de Chauny, venez assister le samedi 28 mai à 16h00 à l’église Notre-Dame à un ensemble de musique ancienne avec des musiques du XVe et XVIe siècle.

Christiane Guille et Marithé Ott (association Conte et raconte) vous conteront des légendes ponctués de moments musicaux.

L’école de clowns de Chauny sera aussi présente.

Un beau programme en perspective.

Entrée libre

Informations au 06 88 60 11 23

Association des Amis de l’Orgue

Chauny

dernière mise à jour : 2022-05-03 par