JO KEITA + SWEET STREET OPERA La Mesón Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

JO KEITA + SWEET STREET OPERA La Mesón, 26 février 2022, Marseille. JO KEITA + SWEET STREET OPERA

La Mesón, le samedi 26 février à 19:30

JO KEITA ▪️ Jo Keita, chanteur, auteur et compositeur, puise sa musique dans ses origines africaines qu’il mêle à la culture Pop et urbaine d’aujourd’hui. C’est au Sénégal, en passant par la Côte d’Ivoire, que Jo Keita se forge une culture musicale éclectique en écoutant la collection de disques de son père, Bob Marley, Salif Keita, Cheikh Ndiguel mais aussi Otis Redding, Steel Pulse, positif black soul et Daaraji Family. Découvrir JO KEITA : [https://www.youtube.com/watch?v=Dc-h_KnW3Bg](https://www.youtube.com/watch?v=Dc-h_KnW3Bg)… ▪️ SWEET STREET OPERA ▪️ Sweet Street Opéra est un univers musical lancé en été 2021 par l’auteur, compositeur, interprète Edward Kionga-Kamau, un artiste anglo-kenyan basé à Pertuis (84). Son univers est rempli de mélodies teintées par des rythmes afro-pop-électro-acoustiques. Ayant grandi au Kenya, c’est sur de vieilles cassettes qu’il apprit la guitare en transcrivant les chansons de Franco (et le TPOK Jazz), et les Beatles. Découvrir SWEET STREET OPERA : [https://www.youtube.com/watch?v=lYYCM3z1m1U](https://www.youtube.com/watch?v=lYYCM3z1m1U)… ▪️ Infos pratiques ▪️ Billetterie ici : [https://urlz.fr/hcnR](https://urlz.fr/hcnR) ou par mail à [contact@lameson.com](mailto:contact@lameson.com). Attention places limitées ! Ouverture des portes à 19H30 / Concert à 20h30 Site web : [http://www.lameson.com](http://www.lameson.com) Tarif : 12€ + 3€ (adhésion annuelle) Buvette & Restauration avant les concerts aux bons soins de Denise

12€ + 3€ (adhésion annuelle)

♫♫♫ La Mesón 52 rue Consolat 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T19:30:00 2022-02-26T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La Mesón Adresse 52 rue Consolat 13001 Marseille Ville Marseille lieuville La Mesón Marseille Departement Bouches-du-Rhône

La Mesón Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

JO KEITA + SWEET STREET OPERA La Mesón 2022-02-26 was last modified: by JO KEITA + SWEET STREET OPERA La Mesón La Mesón 26 février 2022 La Mesón Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône