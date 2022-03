JO KEITA / SWEET STREET OPÉRA Friche belle de mai Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

JO KEITA / SWEET STREET OPÉRA Friche belle de mai, 25 mars 2022, Marseille. JO KEITA / SWEET STREET OPÉRA

Friche belle de mai, le vendredi 25 mars à 19:00

**JO KEITA** Jo Keita, chanteur, auteur et compositeur, puise sa musique dans ses origines africaines qu’il mêle à la culture pop et urbaine d’aujourd’hui. Sa musique retrace un riche parcours de vie, son chant puissant, vibrant de sensibilité, parle d’humanité. En duo avec le guitariste Jeff Kellner, ils préparent un prochain album pour 2022. **​SWEET STREET OPÉRA** Sweet Street Opéra est un univers musical lancé en été 2021 par l’auteur, compositeur, interprète Edward Kionga-Kamau, un artiste anglo-kenyan basé à Pertuis (84). Son univers est rempli de mélodies teintées par des rythmes afro-pop- électro-acoustiques. Ayant grandi au Kenya, c’est sur de vieilles cassettes qu’il apprit la guitare en transcrivant les chansons de Franco (et le TPOK Jazz), et les Beatles.

Entrée libre

♫♫♫ Friche belle de mai 41 rue Jobin, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T19:00:00 2022-03-25T23:00:00

