Jo Keita – Release Party Brasserie Communale, 28 janvier 2022, Marseille.

Jo Keita – Release Party

Brasserie Communale, le vendredi 28 janvier à 20:30

Jo Keita, chanteur, auteur et compositeur, puise sa musique dans ses origines africaines qu’il mêle à la culture Pop et urbaine d’aujourd’hui. C’est au Sénégal, en passant par la Côte d’Ivoire, que Jo Keita se forge une culture musicale éclectique en écoutant la collection de disques de son père, Bob Marley, Salif Keita, Cheikh Ndiguel mais aussi Otis Redding, Steel Pulse, positif black soul et Daaraji Family. Il s’achète alors une guitare, et commence à composer des chansons en wolof, anglais, français, et bambara. Au Sénégal il côtoie les Baye Fall, confrérie spirituelle avec laquelle il développe son chant. C’est en 2018 qu’il rencontre à Marseille le guitariste Andrew Sudhibhasilp et le batteur Carl Charrin avec qui il formera son trio. Leur complicité nourrie par de nombreux concerts les amènent à enregistrer le premier album « Experience » dont Carl et Andrew signeront les arrangements et la réalisation artistique. « Experience » apparaît comme le fruit d’une recherche empirique récoltée dans l’instant au fil des concerts non sans évoquer l’affiliation évidente à Jimi Hendrix ici plus spirituelle que stylistique. La musique de Jo Keita retrace un riche parcours de vie (Demba, Goodie Djotna), son chant puissant, vibrant de sensibilité parle d’humanité (Syria, Djeureudjeuf). Jo Keita nous raconte son expérience, une expérience humaine qui résonne souvent à la nôtre.

♫♫♫

Brasserie Communale 57 Cours Julien, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-28T20:30:00 2022-01-28T23:00:00