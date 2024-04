JO Exposition de photos sur le sport Espace Philippe Auguste Vernon, vendredi 31 mai 2024.

Vendredi

Dans le cadre des Olympiades culturelles de Vernon et des Jeux Olympiques de Paris, la médiathèque associe la culture au sport en exposant des photos des clubs et associations sportifs de Vernon SPN Rugby, SPN Basket, SPN Karaté, Avenir de Vernon, le club de Kayak de Vernon, CEPE Escalade, Le Stade porte normande Vernon, Happy Dance Vernon

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31

fin : 2024-06-12

Espace Philippe Auguste 12 Avenue Victor Hugo

Vernon 27200 Eure Normandie mediatheque.vernon@sna27.fr

