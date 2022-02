JO de Combloux – épreuve 2 : la course de luge Combloux Combloux Catégories d’évènement: Combloux

Haute-Savoie

JO de Combloux – épreuve 2 : la course de luge Combloux, 8 février 2022, Combloux. JO de Combloux – épreuve 2 : la course de luge Front de neige de La Cry Espace luge à La Cry Combloux

2022-02-08 09:00:00 – 2022-02-08 11:00:00 Front de neige de La Cry Espace luge à La Cry

Combloux Haute-Savoie Jeux Olympiques d’hiver façon Combloux : 3 épreuves inédites sur 4 jours. Serez-vous sur le podium final ? Ramènerez-vous la médaille chez vous ? Sculpture sur neige, luge, « boulathlon ». N’oubliez pas de choisir votre nom d’équipe ! Inscriptions à l’O.T. Front de neige de La Cry Espace luge à La Cry Combloux

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Combloux, Haute-Savoie Autres Lieu Combloux Adresse Front de neige de La Cry Espace luge à La Cry Ville Combloux lieuville Front de neige de La Cry Espace luge à La Cry Combloux Departement Haute-Savoie

Combloux Combloux Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/combloux/

JO de Combloux – épreuve 2 : la course de luge Combloux 2022-02-08 was last modified: by JO de Combloux – épreuve 2 : la course de luge Combloux Combloux 8 février 2022 Combloux Haute-Savoie

Combloux Haute-Savoie