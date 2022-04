JO de Baudreix Baudreix, 12 juin 2022, Baudreix.

JO de Baudreix Espace de loisirs du Lac de Baudreix Avenue du Lac Baudreix

2022-06-12 08:00:00 – 2022-06-12 16:00:00 Espace de loisirs du Lac de Baudreix Avenue du Lac

Baudreix Pyrénées-Atlantiques Baudreix

EUR 0 0 La tribu64 est heureuse de vous proposer les Jo de Baudreix. Evènement dédié aux enfants et aux ados, 4 courses spécifiques seront organisées pour eux. (6-9 ans, 8-11 ans, 10-13 ans et course XS). A la suite de ces courses, place aux duos!

Les duos sont des courses sous forme de binôme mini / maxi avec une jeun et un “moins jeune”. C’est la promesse d’un super moment partagé ! Rejoignez-nous !

+33 7 64 50 03 12

©latribu64

