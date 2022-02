Jo Corbeau & Le Trident Le Rallumeur d’étoiles Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

JO CORBEAU, le griot arménien de Marseille, auteur, compositeur, interprète, dans son répertoire original « rock-reggae méditerranéen » accompagné par LE TRIDENT : RASTYRON (Keybords), KILO (Drums), BADAN (Bass). Ces trois pointes du TRIDENT sont des musiciens au groove irrésistible qui ont joués en concert avec : RASTYRON : Sensilla, Les Indicibles, Dub Olympique, A.D.N, Jamasound, Toko Blaze, Portobello, Philippe Bruguière, Margaux, Daïpivo, IAM, Akhenaton, Imhotep, Hand Cart Band, Harrison Stafford, Pablo Moses, Raspigaous, Nono et Les Potos, Nielo… KILO : Cosmopolitan Roots, Raspigaous, Tuns Trotteurs, Toko Blaze, Elvas, A.D.N, No More Babylone, Linval Thompson, Big Youth, Ken Boothe, Mighty Diamonds, Earl Sixteen, Bushman, Dennis Al Capone, IAM, The Pharaonics… BADAN : Éthylic, Bads Seeds, Les Salyens, Jamasound, Toko Blaze, A.D.N, Sista Bailly, Bhushundi Bardaï, Sista Lanza, Bongoaï, Paul Morgan & The Messengers, Elvas, Super Kémia,.. V

prix libre

2022-03-04T21:00:00 2022-03-04T23:30:00

