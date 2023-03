JO BRAMI LE POINT-VIRGULE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

JO BRAMI LE POINT-VIRGULE. Un spectacle à la date du 2023-04-25 à 20:00 (2023-04-08 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. Le Point Virgule (492 460 167 00017 923 A) présente ce spectacle. Jo Brami 25 avril à 20h Pitch impulsif : « Impulsif, Adj et nom Du latin médiéval impulsivus, « pousser à » venir voir Jo Brami (par exemple) Qui agit comme sous la poussée d'une force irrésistible de vous faire rire : Impulsif qui ne sait pas se retenir de parler (pendant une heure à peu près) Synonymes : Bouillant : c'est vrai qu'il est chaud le mec ! Emporté : quand il parle de ménage ! Fougueux : après son expérience au Cap d'Agde Spontané : oui, y'aura de l'impro ! Volcanique : avec les beaucoup trop riches ! Contraires : Calme – Pondéré (Tout ce qu'il n'est pas…) » LE POINT-VIRGULE PARIS 7, RUE STE-CROIX BRETONNERIE Paris

