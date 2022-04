Jo Brami dans “Paumé”

Jo Brami dans “Paumé”, 29 avril 2022, . Jo Brami dans “Paumé”

2022-04-29 21:30:00 21:30:00 – 2022-04-30 16 16 Superpaumé – adj. var.



Syn. : étonnamment égaré, merveilleusement inadapté, formidablement désorienté.



Ex. : Jo Brami est aussi paumé que super, et réciproquement. Jo Brami débarque à L’Art Dû avec son spectacle “Paumé”. Superpaumé – adj. var.



