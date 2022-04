Jo and the Cox, Concert Soirée Solidaire CARGO DE NUIT Arles Catégories d’évènement: Arles

CARGO DE NUIT, le samedi 23 avril à 21:00

Billetterie : [https://shotgun.live/fr/events/jo-the-cox-soiree-solidaire](https://shotgun.live/fr/events/jo-the-cox-soiree-solidaire) ou sur place le jour même. 10€ Vous aurez la possibilité sur place de faire un don pour l’association “Le Calendrier des Petits Fouque”. Embarquez à bord du Cargo avec Jo and the Cox pour une soirée groovy! De Tom Waits aux Rolling Stones en passant par Amy Winehouse, le groupe arlésien résolument rock revisite les standards de Blues, Rock and Soul. Venez vivre avec nous cette belle soirée en faveur des enfants handicapés. Pour la deuxième fois, le Cargo ouvre ses portes à l’association des Calendriers des Petits Fouque, une merveilleuse initiative lancée il y a déjà 17 ans afin de récolter des fonds pour améliorer le quotidien d’enfants atteints de handicap ou de maladies orphelines. Soyez les bienvenus le samedi 23 avril à cette soirée solidaire pleine de bonne humeur, de joie et de générosité. 21h – 22h15: Jo and the Cox 22h30: DJ set 20h – 22h formule tapas préparée par notre cheffe Latifa. Tous les bénéfices seront reversés à l’association . Plus d’infos sur [www.cargodenuit.com](http://www.cargodenuit.com)

11,50€ / 10€

♫♫♫ CARGO DE NUIT 7 avenue Sadi Carnot 13200 Arles Arles Bouches-du-Rhône

