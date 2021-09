Simiane-la-Rotonde Simiane la rotonde aven du Rousti Alpes-de-Haute-Provence, Simiane-la-Rotonde JNSC2021 – CDS84 Simiane la rotonde aven du Rousti Simiane-la-Rotonde Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

du samedi 2 octobre au dimanche 3 octobre

Pour répondre au mieux aux contraintes sanitaires liées au Covid-19 nous limitons les initiations découvertes à 20 personnes le matin à partir de 10h et 20 personnes l’après midi à partir de 14h. Inscriptions à faire soit sur le site CDS84.fr ou par SMS uniquement au 06.47.68.05.47.

Sur inscription, gratuit.

2 & 3 octobre 2021. Aven du Rousti. Découverte & Initiation à partir de 8 ans. sur inscriptions

2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T10:30:00;2021-10-02T14:00:00 2021-10-02T14:30:00;2021-10-03T10:00:00 2021-10-03T10:30:00;2021-10-03T14:00:00 2021-10-03T14:30:00

