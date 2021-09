Trassanel Minervois Aude Aude, Trassanel JNSC du Spéléo club de l’Aude Minervois Aude Trassanel Catégories d’évènement: Aude

Trassanel

JNSC du Spéléo club de l’Aude Minervois Aude, 2 octobre 2021, Trassanel. JNSC du Spéléo club de l’Aude

Minervois Aude, le samedi 2 octobre à 08:00

differents groupes evolueront sur les cavités du secteur de trassanel. uniquement le samedi 2 octobre

paf 10 euros

LES JNSC 2021 se feront comme d habitude sur 4 site autour de trassanel.les cazals,trassanel ,cibelle et cabrespine Minervois Aude Trassanel Trassanel Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T08:00:00 2021-10-02T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aude, Trassanel Autres Lieu Minervois Aude Adresse Trassanel Ville Trassanel lieuville Minervois Aude Trassanel