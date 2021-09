La Chapelle-sur-Erdre Site rocheux de Gesvres La Chapelle-sur-Erdre, Loire-Atlantique JNSC du Spéléo club Chapelain Nantes Site rocheux de Gesvres La Chapelle-sur-Erdre Catégories d’évènement: La Chapelle-sur-Erdre

Loire-Atlantique

JNSC du Spéléo club Chapelain Nantes Site rocheux de Gesvres, 3 octobre 2021, La Chapelle-sur-Erdre. JNSC du Spéléo club Chapelain Nantes

Site rocheux de Gesvres, le dimanche 3 octobre à 09:00

Nous ferons une journée technique à la Chapelle sur Erdre sur notre site rocheux le Bouffay à la chapelle sur erdre 44240 , inscription sur place , des ateliers de progression descente , remontée , vires seront en place .

inscription sur place

JNSC du Spéléo club Chapelain Nantes Site rocheux de Gesvres La Chapelle-sur-Erdre La Chapelle-sur-Erdre Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-03T09:00:00 2021-10-03T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Chapelle-sur-Erdre, Loire-Atlantique Autres Lieu Site rocheux de Gesvres Adresse La Chapelle-sur-Erdre Ville La Chapelle-sur-Erdre lieuville Site rocheux de Gesvres La Chapelle-sur-Erdre