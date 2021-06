Sorèze Dourgne et Sorèze Sorèze, Tarn JNSC d’été Dourgne et Sorèze Sorèze Catégories d’évènement: Sorèze

Tarn

JNSC d’été Dourgne et Sorèze, 27 juin 2021-27 juin 2021, Sorèze. JNSC d’été

Dourgne et Sorèze, le dimanche 27 juin à 09:00

Visite de la grotte du Castellas Visite de la grotte du Calel

sur inscription

Découverte de la spéléologie Dourgne et Sorèze Dourgne et Sorèze Sorèze Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-27T09:00:00 2021-06-27T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Sorèze, Tarn Étiquettes évènement : Autres Lieu Dourgne et Sorèze Adresse Dourgne et Sorèze Ville Sorèze lieuville Dourgne et Sorèze Sorèze