le samedi 2 octobre à Grotte de Jujurieux

* Inscription obligatoire. * Le rendez-vous sera précisé lors de l’inscription. * Pass Sanitaire pas nécessaire. * Parcours souterrain adapté à vos capacités. * Encadrement bénévole. * Matériel individuel fourni. * PLACES LIMITEES

15€

Le Groupe Spéléo de Dardilly vous invite à découvrir le monde souterrain accompagné par les cadres bénévoles du Club. ompagné Grotte de Jujurieux D12, 01640, Jujurieux Jujurieux Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T09:00:00 2021-10-02T09:30:00;2021-10-02T15:00:00 2021-10-02T15:30:00

