Saulges Grotte René-Paul - site ds grottes de Saulges Mayenne, Saulges JNSC 2021 Speleoclubsaulges (53) Grotte René-Paul – site ds grottes de Saulges Saulges Catégories d’évènement: Mayenne

Saulges

JNSC 2021 Speleoclubsaulges (53) Grotte René-Paul – site ds grottes de Saulges, 27 juin 2021-27 juin 2021, Saulges. JNSC 2021 Speleoclubsaulges (53)

le dimanche 27 juin à Grotte René-Paul – site ds grottes de Saulges

Le speleoclub de saulges vous invite à découvrir la grotte René Paul du site de Saulges en Mayenne le dimanche 27juin 2021 de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Sur inscription – Gratuit

Découverte de la grotte René Paul, site de Saulges mayenne Grotte René-Paul – site ds grottes de Saulges Saulges (53) Saulges Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-27T10:00:00 2021-06-27T12:00:00;2021-06-27T14:00:00 2021-06-27T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Mayenne, Saulges Autres Lieu Grotte René-Paul - site ds grottes de Saulges Adresse Saulges (53) Ville Saulges lieuville Grotte René-Paul - site ds grottes de Saulges Saulges