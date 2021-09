Sainte-Enimie parking de la gravière Lozère, Sainte-Enimie JNSC 2021 parking de la gravière Sainte-Enimie Catégories d’évènement: Lozère

JNSC 2021 parking de la gravière, 3 octobre 2021, Sainte-Enimie. JNSC 2021

Le matin, cavité horizontale et après-midi, cavité verticale pour les plus téméraires

sur inscription, place limité

A la découverte des différents aspects de la spéléologie

