du samedi 2 octobre au dimanche 3 octobre à grotte des grandes Canalettes

Sortie spéléo le samedi 02 octobre et sortie canyon le dimanche 03 octobre 2021 si météo favorable.

sortie gratuite/ Inscription obligatoire

Le Conflent Spéléo Club vous invite à découvrir le monde souterrain et le canyon dans le Conflent. grotte des grandes Canalettes 66500 villefranche de conflent Villefranche-de-Conflent Pyrénées-Orientales

2021-10-02T13:30:00 2021-10-02T17:00:00;2021-10-03T09:30:00 2021-10-03T12:00:00

