Aven des Trois Trous (44.23476 4.33617), le samedi 2 octobre à 10:00

[http://www.cds30.fr](http://www.cds30.fr) NOUS VOUS INVITONS TOUS pour une première initiation (entièrement gratuite) le samedi 2 octobre lors des JNS (Journées nationales de la Spéléologie) à l’Aven des Trois Trous, sur Méjannes-le-clap. Il est possible de venir à n’importe quel moment de la journée, entre 10h et 16h. Vous n’aurez besoin que d’une paire de chaussures de marche ou de baskets, des habits salissants. Tout le matériel sera fourni :) Ce sera l’occasion pour une première expérience sous terre et de vous inscrire aux prochaines sorties ! (Voir page facebook ou www.cds30.fr pour plus d’informations quant à l’accès)

Entrée libre

