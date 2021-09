Sainte-Marie-aux-Mines Sainte Marie aux Mines (68160) Haut-Rhin, Sainte-Marie-aux-Mines JNS à Sainte Marie aux Mines Sainte Marie aux Mines (68160) Sainte-Marie-aux-Mines Catégories d’évènement: Haut-Rhin

le dimanche 3 octobre à 10:00

Le CDS Alsace organise un évènement à Sainte Marie aux Mines, dans la mine de Zinc, le dimanche 3 octobre, dans le cadre des Journées Nationales de la Spéléo. Nous allons proposer au grand public une initiation à la spéléologie sportive en petits groupes encadrés par des bénévoles. Le parcours souterrain dure environ 2h30 et comporte 3 descente en rappel. L’inscription se fait par mail : [cdsalsace@gmail.com](mailto:cdsalsace@gmail.com)

Gratuit, sur inscription

2021-10-03T10:00:00 2021-10-03T16:00:00

