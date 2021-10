Caumont carriéres de Caumont Caumont, Eure JNS 2021 carriéres de Caumont Caumont Catégories d’évènement: Caumont

Eure

JNS 2021

carriéres de Caumont, le dimanche 3 octobre à 10:00

carriéres de Caumont, le dimanche 3 octobre à 10:00

Sortie d’initiation et de découverte du milieu souterrain

Sur inscription

Initiation speleo carriéres de Caumont QUAI DE SEINE 27310 Caumont Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-03T10:00:00 2021-10-03T10:30:00

