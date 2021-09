Rudeau-Ladosse Beaussac Dordogne, Rudeau-Ladosse JNS 2021 Beaussac Rudeau-Ladosse Catégories d’évènement: Dordogne

JNS 2021

Beaussac, le samedi 2 octobre 2021, Rudeau-Ladosse.

Beaussac, le samedi 2 octobre à 09:00

Initiation découverte de la spéléologie – prévoir vètements et bottes – accecessible tout public sauf handicap physique . de 9h à 17 h le samedi 2 Octobre.Organisé par le Groupe Spéléologique ,Scientifique et Sportif ( G.3.S) et l’Association Spéléologique de la ROCHEFOUCAULT( A.R.S)

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T09:00:00 2021-10-02T17:00:00

