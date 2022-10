JNL – Exposition « Prototypes et projets exploratoires sur la laine » Felletin Felletin Catégorie d’évènement: Felletin

2022-10-27 09:00:00 – 2022-10-30 12:00:00
Salle polyvalente – Place Monthioux

– 9h à 12h et 13h à 17h

, entrée libre Découvrez une diversité de projets de recherche sur la laine issue des workshops « Sublimer les laines françaises par la couleur » (LAINAMAC, Ecole des Arts Décoratifs, Paris), « Votre hiver est notre été » (DNMADE Lycée Raymond Loewy de La Souterraine / Ile de la Réunion) ainsi que des pièces de fin de certificat LAINAMAC… Felletin

