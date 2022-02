JNI 2022 – Commission de sélection des projets innovants 110 bis Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

110 bis Limoges, le lundi 7 février à 14:00

La JNI 2022 aura lieu le 11 mai 2022 à Strasbourg. La commission académique étudie les 5 projets + 1 qui remonteront au niveau national : 1 projet par thématique soit 5 projets qui seront valorisés au niveau national et 1 projet qui sera valorisé lors de la JNI. JNI 2022 – Commission de sélection des projets innovants 110 bis Limoges 13 rue François Chénieux limoges Limoges Carnot-Marceau Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-07T14:00:00 2022-02-07T16:00:00

