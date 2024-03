JNAgri aux Maraîcheurs Les Maraîcheurs Pierrefitte-sur-Sauldre, vendredi 7 juin 2024.

JNAgri aux Maraîcheurs Visite guidée de l’exploitation avec des départs, toutes les heures à partir de l’heure d’ouverture 7 – 9 juin Les Maraîcheurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-07T14:30:00+02:00 – 2024-06-07T18:30:00+02:00

Fin : 2024-06-09T09:00:00+02:00 – 2024-06-09T18:00:00+02:00

D’une abondance faite de nature, de travail, de plaisir et d’apprentissages ? On s’appelle Anatole et Cynthia et nous avons très envie de vous faire découvrir notre univers. Les Maraîcheurs, c’est un projet professionnel rural qui a les deux pieds sur Terre et la tête dans demain. C’est un projet ambitieux et généreux qui se trouve sur un terrain de sept hectares de prairies, bois et fourrés, à deux heures de Paris, quelque part en Sologne des rivières.

Les Maraîcheurs 30 rue de Chaon 41300 Pierrefitte-sur-Sauldre Pierrefitte-sur-Sauldre 41300 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « bienvenue@lesmaraicheurs.com »}] [{« link »: « https://www.lesmaraicheurs.com/ »}]