JNAgri à la Cueillette de Troyes l’Espérance Cueillette de Troyes l’Espérance Mesnil-Sellières, samedi 8 juin 2024.

JNAgri à la Cueillette de Troyes l’Espérance Votre cueillette participe aux Journées Nationales de l’Agriculture le samedi 8 juin 2024 de 10h à 18h ! Samedi 8 juin, 10h00 Cueillette de Troyes l’Espérance

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-08T10:00:00+02:00 – 2024-06-08T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-08T10:00:00+02:00 – 2024-06-08T18:00:00+02:00

A l’occasion des Journées Nationales de l’Agriculture, la Cueillette proposera le samedi 8 juin 2024 des animations et des dégustations autour du thème « L’Education à l’alimentation ». Il est primordial pour nous de vous proposer des fruits et légumes frais, de saison et dont le goût et les qualités nutritionnelles sont intacts. Cette journée sera l’occasion pour vous de participer à des dégustations et des animations autour des bienfaits de nos fruits et légumes à cueillir du moment : fraises en quantité, rhubarbe, radis, salades… Consultez notre site internet pour avoir la liste complète des produits ! (cueillettedetroyeslesperance.fr)

Cueillette de Troyes l’Espérance 10220 Mesnil-Sellières Mesnil-Sellières 10220 Aube Grand Est [{« link »: « http://www.cueillettedetroyeslesperance.fr/ »}]

ferme maraîchage

Estelle Moffroy