Édifié dans la période faste de l’entre-deux-guerres, l’Hôtel de Ville du Touquet-Paris-Plage impressionne par son aspect et ses dimensions imposantes. Les architectes se sont inspirés à la fois du style néo-tudor, anglo-normand ou flamand, le tout avec une touche art-déco qui lui donne toute sa personnalité. La visite guidée de l’édifice vous fera découvrir la majestueuse salle d’honneur, digne d’un château anglais, la salle du conseil et son mobilier original ou la salle des mariages au plafond d’inspiration Tudor. Les fans d’Harry Potter s’imagineront sans aucun doute évoluer dans un décor digne de Poudlard ! Jauge limitée | 1h | à pied | Tarif : 5€ /adulte ; 3€ /enfant de 12 à 18 ans ; 13€ /famille (2 adultes + 2 enfants) ; gratuit pour les moins de 12 ans | Rendez-vous : porte d’honneur, place Edouard VII | Sur réservation au 03 21 06 72 00 | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.

Accès sur réservation obligatoire et présentation du pass sanitaire

