JMZH : visite au coeur du marais Saint-Laurent-Médoc, vendredi 2 février 2024.

JMZH : visite au coeur du marais Saint-Laurent-Médoc Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 10:00:00

fin : 2024-03-02 12:00:00

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe :

Lors de cette promenade au coeur du marais de Saint-Laurent-Médoc Saint-Julien-Beychevelle, vous découvrirez de quelle manière les hommes aménagent ces milieux afin que certains poissons puissent y survivre. Vous apprendrez les secrets de la vie du brochet et comprendrez notamment ses difficultés de reproduction.

Sur inscription.

Cette animation vous est proposée par le PNR Médoc et animée par le SMBV Médoc Gargouilh, dans le cadre de la journée mondiale des zones humides en Médoc.

Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine info@pnr-medoc.fr



Mise à jour le 2024-01-04 par OT Médoc-Vignoble