JMZH : Activité cynégétique dans les espaces naturels humides (Réservation obligatoire) Queyrac, 28 janvier 2023, Queyrac Queyrac.

Queyrac Gironde

2023-01-28 10:00:00 – 2023-01-28 12:00:00

EUR Lieu de rendez-vous à définir à l’inscription.

A Queyrac, venez observer et découvrir les oiseaux des zones humides. Au cœur des marais et d’espaces humides nous vous proposons un temps d’échange sur la migration, l’alimentation des oiseaux et l’importance des zones humides. Mais également sur les techniques de gestions cynégétiques. Ce sera également l’occasion de mieux connaître les zones de marais (fonctionnement et rôles). Pour cette sortie, le CPIE Médoc sera accompagné de la Fédération de Chasse de la Gironde. »

