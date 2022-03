JME2022 Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR), 22 mars 2022, Rennes.

Dans le cadre du label Programme d’Intelligence Environnementale Commun (PIEC), projet co-porté par la MSHB (Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne) et l’OSUR (Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes), des étudiants en Master 1 Sciences de l’Eau à l’université de Rennes 1, organisent un évènement en lien avec la Journée Mondiale de l’Eau 2022. Au programme : – Exposition artistique d’oeuvres d’étudiant.e.s sur le thème ” Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle se casse”, explorant le thème de la gestion des ressource en eau et de son importance dans notre société et sa place au coeur de la biodiversité et de la santé humaine. – Projection débat du film “Marcher sur l’eau” réalisé par Aïssa Maïga, qui aborde dans cette oeuvre présentée au festival de Cannes 2021, la question de l’accès à l’eau pour la population au Niger et la qualité de l’eau. – Intervention après la projection de Christrophe Barbot, directeur du SPL Eau du Bassin Rennais, Luc Aquilina, enseignant-chercheur à l’université de Rennes 1, Emmanuelle Hellier, enseignante chercheuse à l’université de Rennes 2, et Loïc Evain, conseiller expert en développement durable participant au programme Ecod’o sur la thématique de l’économie de l’eau dans les entreprises. L’accès à l’exposition est libre, les mesures sanitaires dépendent de celles prises par le gouvernement au jour de l’évènement. La participation à la projection est gratuite, mais pour une question de capacité de salle, l’inscription est obligatoire : [[https://framaforms.org/jme-2022-inscription-a-la-projection-debat-marcher-sur-leau-1647168917](https://framaforms.org/jme-2022-inscription-a-la-projection-debat-marcher-sur-leau-1647168917)](https://framaforms.org/jme-2022-inscription-a-la-projection-debat-marcher-sur-leau-1647168917) ——————————- Une belle initiative menée dans le cadre du Label Ambassadeur des Transitions animé par le PIEC, Programme en Intelligence Environnementale Commun à la Maison des sciences de l’homme en Bretagne et de l’OSUR ! D’autres actions sont également mises en place par d’autres groupes d’étudiants au cours de ce mois de mars sur les campus universitaires Rennais : – atelier sur le compostage – mise en place de la gestion des biodéchets dans les logements étudiants – sondage des personnels et étudiants sur leur rapport au DD – atelier culinaire : manger sain et bon avec un budget étudiant Ces étudiant(e)s de master 1 se mobilisent sur 2 ans pour mener une approche réflexive autour de leur cursus scolaire et de leurs actions personnelles pour capitaliser sur leurs capacités et leurs ressources à mettre en œuvre pour réussir la/les transition(s) à venir dans leur futur professionnel.

