J’ME SENS PAS BELLE – J ME SENS PAS BELLE KEZACO CAFE – THEATRE Macon, samedi 6 juillet 2024.

Vous cherchez l’amour de votre vie ? Conseil n°1 : Couchez le premier soir.« Une comédie romantique, loufoque et décalée qui donne à réfléchir sur une génération tourmentée par la crainte de souffrir en amour »Fanny, une trentenaire célibataire, ne veut plus entendre parler d’amour, mais seulement d’aventures d’un soir. Ce soir, elle a invité Paul, un collègue de bureau et elle compte bien en profiter. Mais les choses vont prendre une tournure inattendue…Une comédie de Bernard Jeanjean & Martin Fontaine. Durée : 1H20 Avec : Alizée Lamur et Thomas Bettencourt Mise en scène : Chrystel Rochas Par : La Companie Rouve

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-07-06 à 20:00

KEZACO CAFE – THEATRE 24 RUE RAMBUTEAU 71000 Macon 71