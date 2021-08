J’me censure demain ou pas ? La boîte à rire Perpignan, 7 septembre 2021, Perpignan.

J’me censure demain ou pas ?

du mardi 7 septembre au dimanche 19 septembre à La boîte à rire Perpignan

Un spectacle qui mêle humour et imitations. Un tant soit peu critique en parodiant ou imitant des personnages célèbres, chanteurs, hommes politiques ou artistes du show biz. Chacun en prend pour son grade, même lui , Cédrick Maronnier, enfin quand il n’est pas les autres. Cédrick ose dans son spectacle s’attaquer à des humoristes comme Guillon, Dieudonné, Ngijol, Omar Sy… Son imitation de Coluche au paradis, tant dans le look que dans l’esprit, rappelle l’artiste avec émotion et bonheur. La verve et l’érudition de Luchini, l’inspecteur Colombo et son imperméable sont une vraie réussite. De nombreuses nouvelles voix, que même lui, ne les reconnaît pas, tellement, elles sont nouvelles ! L’artiste offre une prestation sans temps mort, et parodie des chansons de la variété française avec brio : sa propre voix est remarquable. Salle climatisée et parking privé gratuit

Tarif plein 15€ Tarif réduit enfants, Chômeur, Rsi , étudiants 12€

Un spectacle interdit aux cons… sans sus … de Vannes ou d’ailleurs. Et c’est ici ! Un seul en scène à plusieurs, si c’est possible ! J’me censure demain ou pas ?

La boîte à rire Perpignan 113 route de Torreilles 66000 Perpignan Perpignan Pyrénées-Orientales



