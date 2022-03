J’mav-ille ! Soissons Soissons Catégories d’évènement: Aisne

Soissons Aisne 0 0 L’Association CHLOE& Friends organise son 1er Urban Trail Culturel et Solidaire en soutien à NEURO MAV France .

Boucle de 8 kms au cœur de Soissons, à faire en famille , entre amis , en marchant ou en joggant, qui vous permettra de (re)découvrir + de 10 lieux culturels et historiques de Soissons, ouverts exclusivement aux participants.

