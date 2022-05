J’M Lire

J’M Lire, 9 juillet 2022, . J’M Lire

2022-07-09 – 2022-07-09 L’ABC, les Amis de la Bibliothèque de Colombelles, vous donne rendez-vous à la médiathèque pour discuter des romans et BD que vous avez lus.

Ados-Adultes – Durée: 2h L’ABC, les Amis de la Bibliothèque de Colombelles, vous donne rendez-vous à la médiathèque pour discuter des romans et BD que vous avez lus. Ados-Adultes – Durée: 2h L’ABC, les Amis de la Bibliothèque de Colombelles, vous donne rendez-vous à la médiathèque pour discuter des romans et BD que vous avez lus.

Ados-Adultes – Durée: 2h dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville