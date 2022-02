JLB et son Crazy Lucky Swing Orchestra coco loco plan de campagne, 25 février 2022, Cabriès.

JLB et son Crazy Lucky Swing Orchestra

coco loco plan de campagne, le vendredi 25 février à 19:00

JLB qui s’ennuie à mourir depuis les récents évènements et qui n’a pas pu donner de la voix ni faire jouer son fabuleux orchestre en raison d’annulations diverses a décidé ce 25 Février, de vous accueillir au COCO LOCO Plan de Campagne pour une soirée de gala ! Et il y aura tellement de musiciens sur scène ou à côté de la scène que les habitudes du CocoLoco vont être toutes chamboulées ! Au programme concert dinatoire : JLB et son Crazy Lucky Swing Orchestra (CLSO) nous feront l’honneur de leur répertoire, Rock’n’roll, Jazz et Swiiiing !!! En plus de ce magnifique Big Band et de cette exceptionnelle soirée musicale, un buffet (menu unique) sera à votre disposition, un apéro au choix ( Ricard, Mojito… ce que vous voulez !), des amuse-bouches salés et sucrés variés et autres mini burgers et desserts maison de notre pâtissière préférée. Le tout pour un tarif unique de 29 euros. Alors sortez de la naphtaline vos plus beaux costumes à paillettes, maquillez votre morue préférée comme une voiture volée et vous les gonzesses rempaillez votre vieux beau comme s’il était encore plein de vie et venez vivre une fiesta de folie mémorable ! Réservation très fortement conseillée 04 42 87 26 80

♫♫♫

coco loco plan de campagne Chemin de la Grande Campagne, 13480 Cabriès Cabriès Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-25T19:00:00 2022-02-25T23:00:00