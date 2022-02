JJ Séjour Kite : 22 – 29 octobre 2022 Plage de l’Almanarre, 22 octobre 2022, Hyères.

**Du 22 au 29 octobre 2022.** **Concept :** Venez découvrir ce sport incroyablement enthousiasmant, le Kite Surf, dans l’un des spots de Kite les plus connus d’Europe : la plage de l’Almanarre à Hyères ! Ce séjour vous permettra de découvrir un sport accessible à tous, mais aussi de prendre le grand air, et de vous ressourcer spirituellement (Messes, Laudes, adoration) et intellectuellement (topos quotidiens). Quelques randonnées au cœur de cette région magnifique seront aussi au programme (Sainte Beaume et Presqu’île de Giens). **Programme type :** lever 8h / prière du matin / petit déj / départ pour 3h30 de Kite-Surf + avec pique-niques + balade éventuelle / Messe au bord de la mer ou à la maison / topo / apéro / soirée libre (discussions, jeux de société). **Logement :** nous serons 11 en tout, dans une maison louée (avec piscine). **Niveau :** Ce séjour sportif s’adresse aux débutants comme aux confirmés. **Prix :** Entre 720 et 780 €

Sur inscription, réservée aux 23-35 ans (non étudiants)

Dans l’un des spots de Kite les plus connus d’Europe.

Plage de l’Almanarre Rés les Horts 1 83400 Hyères Hyères L’Almanarre Var



