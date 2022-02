JJ Séjour Altitude : 17 – 24 septembre 2022 Gavarnie Gavarnie Catégories d’évènement: Gavarnie

**Du 17 au 24 septembre 2022.** **Lieu :** Gavarnie (Pyrénées) **Concept :** Un séjour pour randonner en moyenne montagne avec un guide agréé. Expérimenter l’altitude pendant une semaine, logés dans un gîte magnifique… Ce séjour « ALTITUDE » est tout nouveau ! Proche des séjours Montagnes que les JJ proposent déjà depuis longtemps. Il offre un ressourcement spirituel et humain de qualité. Messes, office de Laudes, louange, adorations, topos sont proposés chaque jour. **Niveau sportif :** doit être « correct » **Accompagnement :** père Benoit-Charbel de Fournas, Frère de Saint-Jean. **Prix :** [autour des 350 €]

Sur inscription, réservée aux 23 – 35 ans (non étudiants)

