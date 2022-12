Jive Me • 4 février 2023 • Hasard Ludique • Paris Le Hasard Ludique Paris Catégories d’évènement: île de France

de 20h00 à 23h00

. payant Prévente : 10€ + frais de loc

Sur place : 14€ Uni-son et DayDream Music vous présentent la Release Party de Jive Me au Hasard Ludique le samedi 4 février … Jive Me emporte tout sur son passage, en stream comme sur scène. Après le succès de leur premier album, Jive Me revient avec un nouvel opus “WELCOME TO THE WORLD”.

Vous aimez l’énergie et vous défouler devant la scène ? Avec Jive Me, vous allez être servis! Ce groupe met le feu aux foules. Ne leur parlez pas de “genre” leur électro est unique, puissante, entrainante. Jive Me, groupe de survoltés, se détache des codes de la musique pour offrir un véritable show, délicieusement éclectique ! Rendez-vous sur la scène du Hasard Ludique le samedi 4 février. Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m) Bus -> : Leclaire (Paris) (145m) Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://www.lehasardludique.paris/concert/2022-12-07/jive-me-release-party 0981986755 https://www.lehasardludique.paris/concert/2022-12-07/jive-me-release-party

