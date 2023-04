J’irai où tu iras / Nuit French Pop du Supersonic SUPERSONIC Paris Catégories d’Évènement: île de France

J’irai où tu iras / Nuit French Pop du Supersonic SUPERSONIC, 10 avril 2023, Paris. Le dimanche 09 avril 2023

de 23h00 à 06h00

.Tout public. payant Ticket : 5 EUR

Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris ! J’irais Où Tu Iras French pop incontournable et inavouable, pour chanter jusqu’à s’en casser la voix jusqu’au au bout de la nuit! Rendez vous avec Jean Jacques, Mylène, Lio et France autour du baby. DJ Set French Pop Live Tribute à 1H par Les Michel Druckers Dans la playlist : NIAGARA / INDOCHINE / ETIENNE DAHO / LES RITA MITSOUKO / FRANCE GALL / ALAIN BASHUNG / MICHEL POLNAREFF / CELINE DION / JEAN JACQUES GOLDMAN / SERGE GAINSBOURG / LIO / CHRISTOPHE / FRANCOISE HARDY / BRIGITTE BARDOT / MICHEL BERGER / JACQUES DUTRONC / MYLENE FARMER / TAXI GIRL / ELLI & JACNO / AXEL BAUER / LAURENT VOULZY / ALAIN SOUCHON / … SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

