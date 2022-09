J’irai là, où on ne m’attend pas Bouxwiller Bouxwiller Catégories d’évènement: Bouxwiller

Haut-Rhin Bouxwiller EUR ‚ÄúJ’irai là, où on ne m’attend pas… ou l’histoire de Jeanne, Papesse !‚Äù On traverse le 8ême et 9ême siêcle, dans la cruauté, l’irrévérence et l’humour ! Une performance, un récit, une légende singuliêre qui nous raconte aussi les femmes d’aujourd’hui ! Un spectacle pour les + de 15 ans… Paf : à votre bon vouloir mais conseillé à partir de 8 €¨ (participation à la collation, au cachet d’artiste et aux frais de déplacements) Réservation ¬†par sms au : 06 72 74 60 28 ou 06 83 53 31 98 Votre nom et nb de personnes. Ce sera à la ferme, pensez à votre petite laine, ou plaid, éventuellement un panier avec votre verre et un bol pour la soupe ! . A l’issue du spectacle, si vous souhaitez prolonger la soirée, nous partagerons une collation. +33 6 72 74 60 28 Bouxwiller

