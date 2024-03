J’IRAI CRACHER SUR VOS TONGS – SAMEDI DOMAINE DU GRAND SAUVAGE Roquefort Des Corbieres, samedi 11 mai 2024.

J’IRAI CRACHER SUR VOS TONGS – SAMEDIJ’irai cracher sur vos tongs’ est de retour pour sa 2e édition ! ?? Venez fêter avec nous le retour des beaux jours du 9 au 11 mai ! ?? Au rendez-vous, des vins, des vivres, de la musique et une nouveauté…de l’humour !PROGRAMMATION :Samedi 11 mai : FLOX EL GATO NEGROA RETROUVER SUR PLACE :Dégustations de vin, ateliers et stands, concours de lancer de tongs, foodtrucks et buvettes & plein de surprises.

Tarif : 17.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-05-11 à 17:00

DOMAINE DU GRAND SAUVAGE MONTPEZAT LE BAS 11540 Roquefort Des Corbieres 11