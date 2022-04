J’irai chanter pour vous Saint-Brieuc, 8 avril 2022, Saint-Brieuc.

J’irai chanter pour vous Théâtre de poche 6 rue de la Tullaye Saint-Brieuc

2022-04-08 – 2022-04-08 Théâtre de poche 6 rue de la Tullaye

Saint-Brieuc Côtes d’Armor Saint-Brieuc

Mis en scène par Philippe Sohier. One man show musical de et par Fabrice Corbet.

“Tout va exploser. Non Non Non. Vient nous chanter Jean Pierre Lebouchard avec ses bretelles et son ukulélé. “Prends du bon temps t’es pas ici pour très longtemps“ clame le foude la vie en équilibre au bout de son fil.”

Pour aller bien, Il prend le soleil dans son deux pièces à Levallois, et se rafistole avec des chansonnettes. Si pour lui le bonheur n’est pas un problème, c’en est un pour les autres. Dans ces jours où tout nous inquiète il faut se souvenir de ça.

Un spectacle doux et énergisant. Comme un produit de soin pour âme.

Un peu barde, un peu troubadour, ukulélé en bandoulière et c’est parti pour des mélodies qui donnent la pêche. Fabrice Corbet est un excellent comédien et les textes de ses chansons sont un vrai bonheur (J’ai volé le soleil, Vive la vie et Merde aux cons, La chansonnette….) Il y a chez cet artiste généreux un peu de Devos. Seul sur scène, il dégage une énergie positive formidable. Un spectacle émouvant,rythmé, plein de poésie et d’humour percutant.

contact@cie-quaiouest.fr +33 2 56 44 68 68 http://www.cie-quaiouest.fr/

Théâtre de poche 6 rue de la Tullaye Saint-Brieuc

