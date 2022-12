Jina SEO, piano Église Saint-Merry, 29 janvier 2023, Paris.

Le dimanche 29 janvier 2023

de 16h00 à 18h00

. gratuit

Entrée libre – Participation libre

Musique classique – Pièces de Claude Debussy, Maurice Ravel, Johannes Brahms et Sergueï Rachmaninov

Jina Seo, piano

Née en 1988 à Suncheon en Corée du sud, Jina Seo commence a apprendre le piano à l’âge de quatre ans. Après des études au Collège d’art Yewon, puis au Lycée des arts de Séoul ainsi qu’à l’Université nationale des Arts de Corée, elle se rend en France afin de poursuivre ses études de musique en 2010. Elle étudie avec Olivier Gardon au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris et y obtient le Diplôme de Perfectionnement et de Concertiste en piano en 2012. Ensuite, elle intègre le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, et y obtient le Diplôme de Master de piano (classe de Denis Pascal) en 2014, ainsi que le Master d’accompagnement au piano (classe de Jean-Frédéric Neuburger) en 2018.

Elle se fait en outre remarquer lors du Concours international de piano Chopin en Asie (Japon) en 2003, en y remportant le premier prix. Elle est aussi lauréate du Concours international de piano de Panama (Panama) en 2012 et du Concours Flame (France) en 2014.

Elle donne son premier récital à Séoul à quatorze ans et se produit depuis régulièrement en concert en Corée et en France.

Par ailleurs, elle se consacre à l’accompagnement, tant instrumental que vocal ou de chœur. Actuellement, elle est pianiste au Conservatoire de Cergy-Pontoise et à la Schola Cantorum.

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

Contact : https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-29-janvier-2023-jina-seo-piano/ 01 42 71 93 93 concerts@saintmerry.org

